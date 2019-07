Ceranesi, rogo d'auto all'alba: risveglio tra fiamme e boati

Tre auto sono andate distrutte in mattinata in un incendio divampato a Ceranesi, nell'entroterra genovese, sulla strada che porta a Lavaggi.

Le fiamme sono divampate intorno alle 6, segnalate da un primo, violento boato e poi da altri due in successione quando il calore ha fatto esplodere gli abitacoli delle vetture,

«Abbiamo sentito un boato fortissimo, poi altri due», conferma Michela Cannone, residente in zona. Che dalla finestra ha osservato, così come tanti altri cittadini, le operazioni di spegnimento condotto dai vigili del fuoco, raggiunti da ambulanza e carabinieri. Al vaglio le cause dell'incendio, con tutta probabilità doloso.

Le auto sono andate completamente distrutte, ma non risultano fortunatamente feriti.