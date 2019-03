Ceranesi, iniziata la demolizione dello storico Molino Moisello

Un pezzo di storia che se ne va: a Ceranesi, sulla Provinciale 4, sono iniziati mercoledì i lavori demolizione del Molino Moisello, storico pastificio della Valpolcevera. Una notizia accolta con nostalgia dai residenti, pur mitigata dalla notizia che i dipendenti continueranno a lavorare nello stabilimento.

Dopo l’iniziale annuncio di chiusura, infatti, la famiglia Moisello ha deciso di ritirare i 7 licenziamenti e di continuare la produzione dopo uno stop di tre mesi in cui i lavoratori verranno messi i ferie, regolarmente pagate, in attesa di terminare i lavori per la demolizione del mulino e l’allargamento della strada, intervento necessario per il passaggio dei camion per il Terzo Valico.

Come previsto, dunque, mercoledì la ditta incaricata della demolizione ha iniziato i lavori con ruspe e irrigatori, evitando però la chiusura della provinciale per non isolare i residenti di Lavaggi. La chiusura della strada ad auto e pedoni sarà però necessaria a partire dal 14 marzo, giorno in cui gli operai dovranno intervenire sulla parte di edificio che dà direttamente sulla provinciale.