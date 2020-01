Cep, rilievi specifici su due viadotti

Giovedì 9 gennaio il consiglio comunale del 2020 è iniziato, come di consueto, alle ore 14 con le interrogazioni a risposta immediata.

Fra gli articoli 54 c'è stato anche quello di Fabio Ariotti (Lega Salvini Premier), che ha domandato informazioni circa i controlli sulla stabilità del ponte blu di via Martiri del Turchino e del ponte in via De Sanctis nella zona del Cep di Pra'.

La replica dell'assessore Pietro Piciocchi: «Questo è un tema molto delicato e c'è grande attenzione da parte dell'Amministrazione. I ponti cittadini, di competenza del Comune, sono stati controllati in maniera rigorosa e su alcuni di questi, ad esempio il ponte di via dei Martiri e via De Nicolay a Pegli, il viadotto Fabbriche a Voltri, sono stati eseguiti i lavori necessari».

«A breve sarà commissionato un lavoro di rilievo specifico su questi due viadotti (via Martiri del Turchino e via De Sanctis ndr.), in modo da eseguire accertamenti ancora più sofisticati. Aggiornerò il Consiglio sugli sviluppi».