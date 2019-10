Cep: salva la compagna che vuole uccidersi e resta ferito

Si è gettato sulla compagna per toglierle il coltello con cui minacciava di togliersi la vita, è riuscito a disarmarla ma è rimasto ferito a un braccio ed è stato costretto ad andare in ospedale.

Protagonista della vicenda, un 45enne residente al Cep, in via Novella, teatro del tentativo di suicidio della donna: 50 anni, già seguita dai servizi di igiene mentale, nella serata di mercoledì ha impugnato un coltello e se lo è rivolto contro. Il compagno è subito intervenuto per impedirle di farsi del male, ma nella colluttazione si è tagliato un polso.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha portato il 45enne all'ospedale Villa Scassi. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Arenzano, cui è affidato il compito di verificare il racconto della coppia.