Armato di coltello entra in casa di un 82enne per rapinarlo

Paura a Genova, nel quartiere del Cep, per un anziano di 82 anni rapinato in casa da un 39enne armato di coltello martedì 18 settembre 2018 intorno alle ore 20.30 in via Novella.

Un residente del Cep, in serata, ha chiamato la polizia dicendo di sentire delle grida di aiuto provenire dall’appartamento di un vicino. Le volanti dell’Upg e del Commissariato Cornigliano si sono precipitate sul posto e, una volta all’interno dell’alloggio interessato, hanno trovato un anziano di 82 anni, terrorizzato, che affermava di essere stato rapinato da un giovane armato di coltello che si trovava ancora nella sua abitazione.

Secondo il racconto fornito dalla vittima, il 39enne, che l'anziano conosceva di vista, aveva suonato alla sua porta minacciandolo di uccidere i suoi gatti se non avesse aperto. Appena ottenuto uno spiraglio all’uscio era entrato all’interno chiudendo poi a chiave. Aveva quindi mostrato il manico di un coltello dicendo all'82enne che lo avrebbe ammazzato se non gli avesse consegnato tutto il denaro che aveva in casa. L’anziano a quel punto gli aveva consegnato i pochi contanti in suo possesso ma l’aggressore lo aveva colpito più volte, convinto che nascondesse una cassaforte. Mentre il rapinatore rovistava la casa la vittima era finalmente riuscita a chiedere aiuto.

Quando le volanti sono giunte in soccorso l’aggressore, ancora in cucina, ha negato ogni cosa ma, a seguito di perquisizione personale, gli agenti hanno trovato nella tasca dei suoi pantaloni il manico di un coltello e circa 40 euro in contanti nei precisi tagli indicati dall’anziano.

L’uomo è stato portato nel carcere di Marassi in attesa di giudizio mentre l’82enne è stato accompagnato in ospedale, dove è stato giudicato guaribile in 10 giorni.