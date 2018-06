Da Quezzi al Cep, quattro auto distrutte dalle fiamme

Quattro auto sono andate a fuoco nella notte fra martedì 19 e mercoledì 20 giugno 2018. I roghi sono divampati rispettivamente al Cep e a Quezzi. Il primo intervento dei vigili del fuoco risale alle 3.40 in via Martiri del Turchino dove due auto stavano bruciando. Una volta domate le fiamme sono stati avviati i primi accertamenti per tentare di chiarire le cause dell'incendio.

Un'ora più tardi episodio analogo in via Pastonchi, traversa di via Fereggiano. Anche in questo caso due auto sono state avvolte delle fiamme, poi domate dai pompieri, che hanno evitato l'estendersi del rogo ad altri veicoli. Accertamenti anche su questo episodio.