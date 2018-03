Retata fra Cep e 'Lavatrici', quattro denunce

I carabinieri della compagnia di Arenzano hanno proceduto dalle prime ore del mattino di ieri a effettuare una serie di controlli sulle alture di Pra', fra Cep e la zona delle 'Lavatrici'.

A cadere nella rete dei controlli sono state quattro persone, uno straniero e 3 italiani. Un ambulante 47enne di origini nigeriane, residente in via Novella, è stato arrestato per furto di energia elettrica per essersi allacciato illegalmente, dal gennaio 2017, alla rete Enel. Questa mattina è stato processato per direttissima.

Le altre tre persone sono state denunciate per invasione di edifici pubblici aggravata in quanto occupavano abusivamente due alloggi di proprietà del comune di Genova in via Vittorini, nella zona delle 'Lavatrici'. Nel corso del servizio è stato eseguito un sequestro preventivo disposto dall'autorità giudiziaria di Genova di un alloggio occupato abusivamente da un pregiudicato italiano di 45 anni, già denunciato nel febbraio di quest'anno dalla stazione carabinieri di Pra' per invasione di edifici pubblici.

Il blitz é avvenuto alla presenza di personale di Arte (Agenzia regionale territoriale per l'edilizia), con il supporto del quindicesimo nucleo elicotteri dei carabinieri e con il nucleo cinofili di Villanova d'Albenga.