Crepe in un palazzo al Cep, verifiche dei Vigili del fuoco

Dalle prime ore della mattina i vigili del fuoco di Genova sono impegnati in una verifica in un palazzo di via della Benedicta, al Cep, dove alcuni residenti hanno segnalato delle crepe nei muri che hanno suscitato preoccupazioni.

L'edificio interessato è quello al civico 26. Insieme con i vigili del fuoco anche la Municipale, in attesa di capire se il palazzo vada o meno evacuato per potenziali rischi per l'incolumità dei residenti.

Intorno alle 9 gli abitanti erano ancora all'interno degli appartamenti, mentre i tecnici stavano effettuando alcuni accertamenti statici per capire a cosa siano dovute le crepe.