Muore in casa, il convivente lo scopre dopo 3 giorni

Ha vissuto per tre giorni con il cadavere dell’anziano convivente in casa, senza rendersi conto di nulla sino a quando non ha aperto la porta della sua stanza facendo la macabra scoperta.

L’ennesimo dramma della solitudine si è consumato in un alloggio di edilizia popolare di via Novella, nel ponente genovese, che l’anziano deceduto divideva con un 60enne conducendo però vite separate. Al loro arrivo nell’appartamento, i militi del 118 e i poliziotti della questura hanno subito notato le pessime condizioni igieniche in cui i due vivevano e lo stato confusionale del 60enne.

Stando a un primo, sommario esame del corpo, il medico legale ha escluso la morte violenta, e il caso è stato segnalato all’Asl. Nei prossimi giorni verranno mobilitati i servizi sociali, cui spetterà il compito di prendere in carico il 60enne.