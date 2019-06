Aggredito fuori dal circolo, 41enne in gravi condizioni

Un uomo di 41 anni è stato assalito e picchiato brutalmente domenica sera in via Martiri del Turchino, al Cep. L’uomo si trova oggi ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Martino, e la polizia ha già arrestato la persona che lo avrebbe accoltellato.

L’aggressione è avvenuta intorno alle 18 di domenica 2 giugno, ancora da chiarire i motivi. Stando a quanto ricostruito sinora, i due avrebbero iniziato a litigare in un circolo della vicina via della Benedicta, e la discussione sempre più accesa si sarebbe poi spostata all’esterno, sulla strada, dove il rivale lo avrebbe assalito a calci e pugni e poi con un tubo di gomma dotato di guarnizione di metallo. A scatenarla, stando a quanto trapelato, un diverbio legato ad accoglienza e migranti che ha coinvolto un altro frequentatore del circolo.

Gravissime le ferite riportate dal 41enne, soccorso da un’ambulanza inviata dal 118 e portato all’ospedale San Martino, dove è stato ricoverato in codice rosso. A individuare e arrestare l’aggressore sono state, sempre nella serata di domenica, gli agenti delle volanti della questura: l'accusa è quella di tentato omicidio. Nella mattinata di lunedì 3 giugno sono leggermente migliorate le condizioni dell'aggredito, che ha riportato diversi traumi, contusioni e una brutta frattura alla caviglia, sarà operato, ma non è più in pericolo di vita.