Centro storico, da lunedì al via il piano "anti-illegalità" con suddivisione in zone

Partirà la prossima settimana il piano che il Comune ha concordato con prefettura e forze dell’ordine per il monitoraggio del centro storico. Mercoledì mattina, così come concordato nell’ultimo comitato di coordinamento, il questore di Genova Vincenzo Ciarambino ha convocato un tavolo tecnico in cui è stata ufficializzata la nuova suddivisione in zone del centro storico: alle due sino a oggi affidate ai carabinieri e alla polizia se ne aggiunge una, nuova e ricavata dalla riduzione delle altre due, assegnata alla polizia Locale.

Tutte le forze dell’ordine pattuglieranno le aree a rotazione ogni 24 ore, turni stabiliti con una specifica ordinanza emessa dalla Prefettura: obiettivo, ridurre le aree da controllare e aumentare così il presidio, suddiviso tra via Pré-Commenda e via Fossatello-via Lomellini, via Lomellini sino a Banchi, Campetto e via Luccoli, e la restante parte dei vicoli.

Anche la guardia di Finanza avrà un ruolo nel piano, partecipando con le unità cinofile antidroga e effettuerà con attività di specifica competenza: «Abbiamo un piano implementato che vogliamo attuare il più in fretta possibile - aveva detto il sindaco Marco Bucci - il centro storico è la nostra eredità, succo e concentrato della storia di Genova, non possiamo permetterci che un posto così bello sia rovinato e reso inaccessibile o inaccettabile da persone che vivono nell’illegalità. Monitoreremo la situazione, e tra due settimane vedremo i risultati di queste due settimane di lavoro, continueremo a correggere sinché non avremo debellato il problema perché questa cosa non è più accettabile».