Spaccia in centro storico, nei guai studente genovese

Si aggirava per i vicoli del centro storico con in tasca 7 grammi di marijuana e diverse banconote, probabile provento di spaccio, ma è “incappato” in uno dei controlli organizzati da carabinieri ed esercito nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, è stato fermato e alla fine arrestato per spaccio.

Protagonista uno studente genovese di 21 anni, nato a Londra ma residente proprio in zona Sant’Agostino, nel cuore della città vecchia, notato mercoledì sera in vico dei Tre Magi dai militari della stazione di Carignano, che lo hanno fermato per un controllo.

I militari, dopo averlo perquisito e avere trovato la droga, hanno allargato i controlli anche al suo appartamento, in cui hanno rinvenuto altri 30 grammi di marijuana e 6 di hashish insieme al necessario per pesare e confezionare la droga. Arrestato, è stato processato in mattinata per direttissima.