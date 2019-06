Minorenni sorpresi a spacciare droga nel centro storico

La Polizia Locale ha fermato due spacciatori italiani minorenni, sorpresi a vendere droga a un 19enne, italiano anche lui.

Erano da poco passate le 22,30 dello scorso venerdì quando una pattuglia in borghese della Polizia locale di passaggio in piazza Negri, nel centro storico, ha visto i due giovani cedere la sostanza stupefacente ad un altro ragazzo. Gli agenti si sono qualificati e hanno immediatamente fermato i giovani, accertando la minore età di due di loro.

Tutti i ragazzi sono stati accompagnati presso gli uffici di piazza Ortiz, mentre sono stati contattati i genitori dei minorenni e il magistrato di turno del tribunale dei minori. Dopo il sequestro delle sostanze stupefacenti e del denaro frutto della vendita i due minorenni, che erano in possesso di circa 6 grammi di hashish e 1,86 grammi di marijuana, sono stati segnalati in concorso per spaccio ai sensi dell aricolo 73 del testo unico sugli stupefacenti, mentre il maggiornenne è stato sanzionato per uso personale ai sensi dell'articolo 75. I due minori sono stati poi riaffidati ai rispettivi genitori.