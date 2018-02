Spaccio, arrestati i fornitori dei vicoli. In manette un dipendente pubblico

Una lunga e articolata operazione iniziata nel 2016 grazie al ritrovamento di una borsa rossa contenente 13 kg di droga, che nel corso di poco più di un anno ha portato all’arresto di 23 persone e alla denuncia di altre 13, oltre che al sequestro di altri 100 kg tra cocaina e hashish e di 50mila euro in contanti: è il bilancio di “Red Bag”, l’inchiesta con cui i poliziotti della squadra investigativa del commissariato di Pré hanno smantellato un giro di spaccio radicato in centro storico che si estendeva sino alla Lombardia.

Tre gruppi per rifornire tutto il centro storico

Al centro dell’operazione, tra diverse organizzazioni composte principalmente da cittadini di origini marocchine, che si erano specializzati nella “vendita all’ingrosso”: i tre gruppi, che contavano su vedette sguinzagliate per avvistare eventuali pericoli, coprivano gran parte della città vecchia, controllando la zona di Pré e via del Campo, di piazza Raibetta e di piazza delle Erbe. Per stoccare e confezionare la droga sfruttavano 6 appartamenti disseminati tra centro storico, Borzoli, Marassi e Castelletto, uno dei quali di proprietà di un genovese, dipendente pubblico, che aveva fornito un alloggio in via Canneto il Lungo in cambio della cocaina di cui è dipendente.

A complicare ulteriormente le indagini il fatto che i tre gruppi, pur indipendenti l’uno dell’altro, avessero perfezionato una sorta di “società di mutuo soccorso” per rispondere alle richieste degli acquirenti. Se uno dei tre gruppi restava senza stupefacente, o avvistava forze dell’ordine, informava prontamente l’altro per consentirgli di fare “rifornimento” o di fuggire, reindirizzando i clienti su chi aveva la droga richiesta.

Utilizzando risorse tecnologiche come intercettazioni, gps e telecamere di sorveglianza unite a pedinamenti e appostamenti, gli investigatori coordinati dal dirigente Gabriele Sciarra sono alla fine riusciti a risalire ai fornitori primari delle partite di droga che venivano poi immesse in centro storico: si tratta di due uomini anch’essi di origini marocchine residenti a Brescia e Bergamo, che spesso effettuavano trasferte in Liguria per prendere accordi.

Appartamenti e furgoni per custodire la droga da Marassi a Castelletto

Gli spacciatori, dal canto loro, una volta ricevuta la droga la custodivano negli appartamenti o in furgoni adibiti a depositi mobili, parcheggiati in zone isolate in cui non avrebbero attirato l’attenzione pur restando in sosta per diversi mesi. Proprio lo scorso luglio due uomini erano stati arrestati in via Cabella dopo il ritrovamento di un furgone carico di droga lasciato nei pressi di Castello MacKenzie: ad aiutare i poliziotti a risalire ai mezzi usati come depositi è stata Genova Parcheggi, che ha fornito loro le targhe dei veicoli ripetutamente multati per non avere pagato il ticket per parcheggiare in aree blu e isole azzurre.

Per stabilire quanta e quale droga acquistare, i gruppi avevano stabilito un codice: “mela”, “diamante”, “palma”, “leone” indicavano le diverse tipologie di stupefacente, loghi che venivano impressi sulle tavolette per indicare il produttore, il peso e la qualità. Sia l’hashish sia la cocaina richieste erano di qualità purissima, e una volta suddivisi in dosi potevano fruttare migliaia di euro di profitti. Proprio la qualità era uno dei “requisiti” fondamentali per i tre gruppi: se la partita di droga non era adeguata agli standard veniva rimandata indietro, oppure procurava un forte secondo sull’acquisto di quella successiva.

Decine di arresti e denunce

Nel corso delle indagini 15 persone sono state arrestate in flagranza per spaccio, compresi i due cittadini marocchini sorpresi a Manin a luglio. Le altre 8 persone colpite dall’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip, Francesco Cardona Albini, sono state eseguite martedì mattina all’alba nei vicoli del centro storico in cui gli spacciatori, nella stragrande maggioranza dei casi residenti da anni in Italia e ben integrati, svolgevano la gran parte della loro attività. Sette persone sono finite in carcere a Marassi, mentre il dipendente pubblico che aveva messo a disposizione il suo appartamento si trova ai domiciliari.