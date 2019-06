Scippi in serie nel centro storico: un arresto

Un 35enne di origini ecaudoriane e senza fissa dimora, sospettato di una serie di scippi nel centro storico di Genova, è stato arrestato dalla polizia per i reati di furto con destrezza e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli

Per l'uomo, noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti, sono così scattate le manette della polizia, in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dalla locale Procura della Repubblica a seguito di condanna del tribunale di Genova. Il 35enne, irreperibile da giorni presso il domicilio precedentemente dichiarato in zona Dinegro, è stato rintracciato nella mattinata di giovedì 27 giugno 2019 in via San Luca.

Gli investigatori della Squadra Mobile genovese stanno ora indagando sul coinvolgimento dell’uomo in alcuni scippi commessi nelle scorse settimane nel centro storico. Parallelamente, sono in corso le valutazioni amministrative di competenza dell’ufficio immigrazione della Questura, finalizzate all’avvio del procedimento di espulsione dal territorio nazionale. L’uomo è stato portato nel carcere di Marassi.