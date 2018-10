Tre chilogrammi di droga in cantina, noto pusher in manette

Al termine di indagini i poliziotti del commissariato Cornigliano hanno arrestato uno spacciatore di cocaina e hashish molto attivo tra il centro storico e il quartiere di Rivarolo, sequestrati circa tre chilogrammi di droga. A finire in manette un 31enne di origini marocchine, pregiudicato per reati in materia di stupefacenti, contro il patrimonio e in violazione della normativa sull’immigrazione.

Magazzino in via Canneto il Lungo

Il Commissariato di Polizia di Cornigliano ha condotto un’attività investigativa antispaccio che ha consentito di individuare una persona attiva nella vendita di cocaina ed hashish nel quartiere di Rivarolo e nel Centro Storico. Seguendo gli spostamenti dell’uomo, i poliziotti sono arrivati fino a uno stabile di Via Canneto il Lungo dove sospettavano potesse essere stoccato lo stupefacente. Nella serata di venerdì 12 ottobre 2018, gli agenti lo hanno osservato entrare nel palazzo, utilizzando delle chiavi per aprire il portone e dirigersi verso un locale al piano terra. Quando, pochi minuti dopo, ne è uscito, è stato fermato per un controllo.

La perquisizione

L’uomo, apparso da subito molto nervoso, ha tentato di giustificarsi affermando di essersi recato a trovare un conoscente, che abita nei piani alti del palazzo, senza averlo trovato in casa. Questo però contrastava con quanto osservato dagli operatori e con le chiavi dello stabile di cui è stato trovato in possesso, con le quali i poliziotti hanno avuto accesso allo scantinato al pianterreno, procedendo a una perquisizione.

All’interno di due zaini gli agenti hanno rinvenuto lo stupefacente, oltre tre chilogrammi tra cocaina ed hashish, sia in involucri che in piastre.

Sequestrati, inoltre, alcuni strumenti per il confezionamento della sostanza e anche una bicicletta elettrica, su cui verranno compiuti accertamenti circa l’eventuale provenienza furtiva.

Dopo l'arresto il 31enne è stato portato nel carcere di Marassi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.