Rapinano passante, ma gli amici li inseguono: gli aggressori chiamano i carabinieri

Hanno aggredito e rapinato un giovane incrociato in salita Pollaiuoli, ma quello che non si aspettavano è che il ragazzo avrebbe reagito, chiamando in soccorso gli amici. E così, i rapinatori hanno finito per scappare, e rivolgersi poi ai carabinieri per farsi aiutare.

Tutto è successo sabato notte in centro storico, una vicenda immortalata anche in un video diffuso su molte chat. Protagonisti due giovani di origini algerine che hanno rubato il portafoglio a un ragazzo di origini sudamericane. Il ragazzo era accompagnato da alcuni amici che hanno inseguito i due rapinatori per chiedere i soldi, finendo per dar vita a una rissa che ha di fatto attraversato tutto il centro storico: da salita Pollaiuoli a San Donato, poi Caricamento, infine Sottoripa.

Proprio in Sottoripa i due rapinatori (uno ferito alla testa) hanno deciso di entrare nella stazione dei carabinieri della Maddalena per chiedere aiuto. Nel frattempo sul posto sono arrivati anche polizia Locale e Volanti, che hanno aiutato i carabinieri a gestire la situazione. I due rapinatori algerini sono finiti in ospedale con 15 giorni di prognosi e la denuncia a piede libero per rapina impropria, uno degli amici del giovane rapinato è stato invece denunciato per lesioni.