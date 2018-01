Centro storico, pusher arrestato grazie ai residenti

È proseguita anche durante il weekend dell’Epifania l’attività di contrasto allo spaccio e al consumo di droga da parte dei poliziotti della questura di genova.

Questa volta a contribuire all’arresto hanno pensato alcuni residenti del centro storico, che hanno più volte segnalato una presenza sospetta in uno dei tanti vicoli della città vecchia. Gli agenti hanno quindi potenziato i controlli in zona, e nella notte tra domenica e lunedì una pattuglia a piedi ha notato un uomo di origini straniere discutere con altre persone e, alla loro vista, allontanarsi velocemente iniziando poi una vera e propria fuga.

I poliziotti si sono lanciati all’inseguimento e sono riusciti a bloccarlo, trovandogli addosso 8 dosi di cocaina, per un totale di circa 4 grammi, due cellulari e 260 uro in contanti. Identificato in un 34enne originario del Gabon, con diversi precedenti, è stato arrestato e processato per direttissima in mattinata.