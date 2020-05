Controlli della Polizia nel centro storico: un arresto e due denunce

Nel pomeriggio di martedì 26 maggio 2020 gli agenti di polizia del Commissariato Centro, insieme ai colleghi della Questura, del VI Reparto Mobile e del Reparto prevenzione crimine Liguria hanno monitorato i vicoli del centro storico tra via della Maddalena e Sottoripa passando da vico delle Vigne, vico Mele e via San Luca controllando 38 persone.

I poliziotti hanno arrestato un 36enne tunisino che, a spasso lungo via Canneto il Lungo, durante il controllo è risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Genova per violazione di domicilio secondo cui dovrà scontare 4 mesi di carcere.

Inoltre, è stato denunciato per ricettazione un 36enne di origini ecuadoriane, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e trovato in possesso di 15 scatolette di tonno, probabile bottino di un furto, di cui non ha saputo spiegare la provenienza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Infine, in piazza Fossatello i poliziotti hanno denunciato un cittadino del Gambia 22enne presente irregolarmente in Italia e segnalato amministrativamente un 27enne genovese trovato in possesso di sostanza stupefacente ad uso personale.