Quasi 50 piante di marijuana sul terrazzo, in manette 37enne col "pollice verde"

Decine di piantine di marijuana coltivate in vasi di varie dimensioni, da quello più grande al vasetto di yogurt: erano custodite in un appartamento del centro storico, non lontano dalla stazione di Principe, dove i militari della Guardia di Finanza di Genova hanno fatto irruzione arrestando il 37enne genovese che vi abita.

A entrare in azione è stata una pattuglia di “baschi verdi”, impegnata in un servizio finalizzato proprio a constrastare il traffico e lo spaccio di droga, ha scoperto e sequestrato una coltivazione domestica di marijuana scoperta in seguito a diversi appostamenti nel centro storico, dove il 37enne, italiano e insospettabile, “sperimentava” a suo dire la coltivazione di canapa legale. L’uomo aveva scelto come “serra” una terrazza all’ultimo piano di un elegante edificio del centro storico, praticamente invisibile grazie ai tanti palazzi che la circondano, ma alcune segnalazioni hanno spinto i militari della Guardia di Finanza ad approfondire i controlli, che si sono concretizzati in una perquisizione domiciliare.

Nell’appartamento (in cui è intervenuto anche un cane anti-droga) sono state trovate 48 piante di marijuana, semi e alcuni grammi dello stesso stupefacente, immediatamente sequestrate, mentre il 37enne è stato arrestato.