Litiga con la madre per strada, poi prova a scappare dai carabinieri

Un 23enne originario di Pisa e con numerosi precedenti di polizia è finito nei guai. Il giovane, residente in via Ponte Calvi nel centro storico di Genova ha avuto un acceso diverbio in strada con la madre.

Sul posto sono arrivati alcuni carabinieri del Nucleo Radiomobile, ma il 23enne si è rifiutato di fornire le proprie generalità ai militari ed è scappato. Al termine di indagine le forze dell'ordine lo hanno identificato e rintracciato denunciandolo a piede libero.