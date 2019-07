Spaccio nel centro storico: un arresto

Prosguono i controlli anti droga dei carabinieri nel centro storico genovese. Nella serata di domenica 14 luglio 2019 gli agenti della Maddalenna hanno arrestato un pusher 36enne di origini senegalesi, noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti.

I carabinieri hanno notato lo spacciatore che stava cedendo alcune dosi di “hashish” per un totale di 5 grammi in cambio di banconote da 10 euro a un 60enne genovese in vico dei Fregoso. Lo hanno immediatamente bloccato e arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. Nella mattinata di lunedì 15 luglio 2019 è stato processato con rito direttissimo mentre l'acquirente è stato segnalato come assuntore. Droga e denaro sono stati sequestrati.