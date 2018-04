Amiu, rivoluzione ecopunti nel centro storico

Nel centro storico è rivoluzione ecopunti per l'accesso controllato al conferimento dei rifiuti di Amiu. Questa mattina si sono inaugurati due punti per i commercianti con accesso riservato. Si tratta di quello di vico Durazzo (per carta e cartone) e quello di vico San Cristoforo (per l’umido), da oggi accessibili solo con un tesserino elettronico h24 dai negozi della zona.

La grata si apre soltanto appoggiando il badge al lettore ed è obbligatorio chiudersi dentro perché il sistema segnala con un allarme la porta aperta, per uscire basta premere uno dei due pulsanti interni.

Entro maggio è prevista l'apertura di altri tre spazi: due in vico superiore di Santa Sabina (zona piazza dell’Annunziata), di cui uno riservato ai commercianti e uno ai residenti, una in vico dei Fregoso (zona via Lomellini) per i residenti. Il progetto, presentato dall'assessore all'Ambiente, Matteo Campora, prevede il trasferimento di alcuni ecopunti attualmente in affitto da privati, in spazi provenienti da beni confiscati alle mafie.

Il Municipio Centro Est, in collaborazione con Amiu, l’Osservatorio Pre-Gramsci e alcuni cittadini della zona, venerdì 20 aprile promuove una mattinata di volantinaggio sulla raccolta differenziata in varie lingue (inglese e francese, oltre all’italiano) nella zona di vico Gallo, una delle più interessate dall’abbandono dei rifiuti..