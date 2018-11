Vendono droga a minorenni, arrestati

I carabinieri hanno arrestato due giovani pusher per spaccio di sostanze stupefacenti a minorenni. In particolare, sono finiti in manette un 29enne pakistano, in Italia senza fissa dimora, con precedenti di polizia e un 24enne afgano ma residente a Genova.

I due spacciatori sono stati sorpresi in vico Fregoso mentre vendevano due grammi di marijuana a degli studenti incesurati. A seguito di perquisizione personale, i militari hanno trovato altri 19 grammi di droga e 150 euro in contanti proveniente dalla vendita illecita.



La coppia di spacciatori è stata portata nel carcere di Marassi.