Centro storico, controlli anti droga: due arresti e tre denunce

Continua l'impegno della Polizia nel contrasto al fenomeno dello spaccio di droga nel centro storico genovese. Tra sabato 4 e domenica 5 agosto 2018 le forze dell'ordine hanno arrestato due spacciatori e ne hanno denunciati altri tre.

In via Prè sono scattate le manette per un 31enne di origine senegalese stato sorpreso mentre estraeva dalla bocca due bustine di cocaina di 1,15 grammi e le cedeva in cambio di un PC portatile. Manette anche per un 19enne gambiano che i poliziotti delle volanti volevano controllare per i suoi movimenti sospetti, ha tentato di scappare e, quando è stato bloccato, ha iniziato a scalciare e a colpire gli agenti. Nel suo marsupio è stato trovato un involucro contene. È stato arrestato in Vico del Duca, oltre che per lo spaccio anche per resistenza a Pubblico Ufficiale. Saranno giudicati entrambi lunedì 6 agosto con rito direttissimo.

Inoltre sono stati denunciati a piede libero per spaccio due uomini originari del Senegal di 32 e 19 anni ai quali sono stati sequestrati 6,83 grammi di cannabis in via del Campo e un 40enne algerino a cui sono stati sequestrati 6,48 grammi di sostanza derivante dalla canapa.