Droga negli slip e in bocca, due arresti nel centro storico

La polizia di Genova, impegnata nel contrasto allo spaccio di droga nei vicoli, ha arrestato due pusher tra venerdì 8 e sabato 9 giugno 2018, entrambi sorpresi a vendere droga tra via Pré e vico del Fornaro.

In vico del Fornaro

Venerdì notte gli agenti del Commissariato Centro hanno arrestato un 25enne originario del Gambia sorpreso in Vico del Fornaro con 8,42 grammi di hashish e 7,33 grammi di marijuana nascosti negli slip.

In via Pré

Sabato pomeriggio, invece, una volante dell’Upg ha fermato in via Prè un 19enne pregiudicato originario del Gabon, perché insospettiti dal suo defilarsi alla vista delle divise. Il ragazzo durante l’identificazione, teneva la testa bassa e la scuoteva con insistenza. Gli agenti hanno subito capito che stava tentando di ingoiare qualcosa e hanno provato a fermarlo. Il ragazzo però, confidando nella sua prestanza fisica, si è scagliato contro i poliziotti e sono finiti tutti a terra. Con fatica i poliziotti sono riusciti a calmare il giovane e a condurlo in Questura dove è stato identificato tramite impronte digitali poiché era senza documenti. Il pusher, che il giorno successivo presso l’ospedale San Martino haevacuato 8 involucri contenenti 4grammi di crack, è stato arrestato per spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale nonché denunciato per aver fornito false generalità.