Commercio, è caos sulla delibera "anti-etnico" per i negozi dei vicoli

Sembrava ormai cosa fatta - tanto che la Regione aveva già annunciato una conferenza stampa per illustrarla - ma alla fine lo stop alla delibera "anti-etnico" per le nuove aperture nel centro storico è arrivato proprio dall'ente che l'ha proposta: il Comune.

Nello specifico, era stata l'assessore al Commercio, Paola Bordilli, a redigere la delibera, coinvolgendo il collega in Regione, Andrea Benveduti (che ha preso il posto di Edoardo Rixi allo Sviluppo Economico) per dettare le linee guida per chi fosse intenzionato ad aprire un'attività commerciale nel centro storico: un regolamento troppo restrittivo, per il sindaco Marco Bucci e gli assessori della sua giunta, che hanno chiesto a Bordilli di rivedere il documento eliminando divieti che non convincono. Come per esempio quello di utilizzzare alimenti precotti o surgelati (con riferimento indiretto ai kebab) o prodotti non di provenienza territoriale o, in certi casi, persino a chilometro zero.

L'intenzione di Bordilli e Benveduti (entrambi di scuola leghista) è evidente: limitare l'apertura di attività commerciali "degradanti" o "etniche", e promuovere e valorizzare quelle italiane e liguri. E se da un lato il veto a phone-center, compro-oro e internet point ha trovato la giunta Bucci d'accordo, i vincoli legati in particolare al mondo della ristorazione hanno invece sollevato parecchie obiezioni: troppo scoraggianti per potenziali investitori, che potrebbero trovare poco conveniente investire in un'attività da gestire poi seguendo un rigido regolamento che impedisce, per esempio, di servire prodotti non dop o surgelati.

E così, la conferenza stampa convocata venerdì mattina dalla Regione per "la sottoscrizione dell'intesa tra Regione Liguria e Comune di Genova per l'insediamento di attività commerciali nelle zone di pregio del centro storico genovese" è stata bruscamente (e senza spiegazioni) annullata, in attesa che il provvedimento venga rivisto e passi l'approvazione della giunta.