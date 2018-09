Spaccio, notte di controlli in centro storico: 49 persone identificate

Giovedì sera di controlli in centro storico, dove la polizia ha portato avanti un servizio straordinario di contatto allo spaccio di droga.

In totale sono stati 49 le persone identificate, mentre un 21enne originario del Mali è stato arrestato perché sorpreso a vendere una dose a un cliente. Ai controlli hanno partecipato agenti della Squadra Mobile, del commissariato Centro e di 6 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine.

Nel pomeriggio il personale della sezione Contrasto al Crimine Diffuso aveva passato al setaccio la zona intorno a piazza del Santo Sepolcro, indicata più volte dai residenti come centro di spaccio: proprio in quest’area è stato notato il pusher 21enne, subito fermato.

I poliziotti hanno inoltre controllato tre esercizi commerciali in via del Campo, via Soziglia e via San Luca e identificato i clienti. Tra loro anche un cittadino senegalese di 36 anni, pregiudicato e senza permesso di soggiorno, che è stato segnalato per violazione alle norme sull’immigrazione.

Sempre nel corso della serata è stato controllato anche uno stabile di edilizia pubblica in vico del Pepe, risultato occupato abusivamente. Gli agenti lo hanno sgomberato, e hanno identificato i due abusivi.