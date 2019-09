Centro storico, al via "operazione sicurezza": task-force a Caricamento

Serata di controlli, quella di martedì, in zona Caricamento, Sottoripa e San Luca. Così come stabilito durante la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura, forze dell’ordine e polizia locale hanno organizzato un servizio straordinario combinato concentrandosi sulle diverse criticità che caratterizzano il centro storico, “suddividendosi” zone e compiti.

All’operazione hanno partecipato i poliziotti della questura di Genova con le loro unità cinofile, carabinieri, esercito, polizia Locale, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate e Asl: i controlli hanno riguardato sia le attività commerciali sia la lotta allo spaccio, all’immigrazione clandestina e alla vendita di merce contraffatta.

Diversi i sequestri proprio per quanto riguarda la merce contraffatta venduta in strada in zona porto antico e Sottoripa.