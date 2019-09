Morde poliziotto durante un controllo in centro storico, arrestato 31enne

Oltre 50 persone identificate, una delle quali ha reagito con violenza arrivando a mordere un poliziotto alla mano: è il bilancio del controllo straordinario andato in scena giovedì nel centro storico, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati e del fenomeno dell’immigrazione.

Gli agenti del Commissariato Centro hanno battuto a tappeto i vicoli per l’intera serata, aiutati dal personale del Reparto Prevenzione Crimine, della sezione Cinofili, del Reparto Mobile e dell’Ufficio Immigrazione.

Durante il servizio sono state identificate 52 persone: a quattro di loro è stato notificato il decreto di espulsione con l’ordine del questore, mentre un cittadino del Gambia di 31 anni è stato arrestato per minaccia e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo ha infatti reagito al controllo offendendo i poliziotti e poi mordendone uno alla mano. In mattinata è stato processato per direttissima.