Pré e Sottoripa, controlli notturni dei carabinieri: arresti e denunce

Decine di persone controllate e tre arrestate, esercizi commerciali passati al setaccio con conseguenti sanzioni e denunce: è il bilancio dell’operazione coordinata dai carabinieri del Comando Provinciale di Genova e condotta venerdì sera nel centro storico insieme con militari della Compagnia Genova Centro, del Nas e funzionari dell’Ispettorato del Lavoro.

In totale 30 gli uomini che hanno partecipato al maxi controllo partito da piazza Caricamento, affiancati da militari in borghese dei nuclei Investigativo e Operativo, da equipaggi del Radiomobile, della Compagnia di Intervento del 6° Btg. di Firenze e dell’A.P.I.. Nel corso della serata sono stati arrestati un 51enne di origini slovene che doveva scontare 5 anni e 2 mesi di reclusione, una 26enne genovese, studentessa, trovata con diverse dosi di eroina, e una 61enne di origini colombiana condannata ai domiciliari e trovata nei vicoli della città vecchia. Sono stati inoltre sanzionati amministrativamente per violazione dell’ordinanza anti-alcol 6 cittadini stranieri, che dovranno pagare una multa di 200 euro ciascuno.

Controllati esercizi commerciali, diverse le irregolarità

Nel corso dell’operazione sono stati controllati anche diversi esercizi commerciali della zona di Pré e Sottoripa, in tre dei quali sono state riscontrate irregolarità: segnalato il titolare di un locale di via Pré, un 59enne di origini senegalesi, per non aver redatto il documento di valutazione dei rischi; multato un 22enne di origini pakistane titolare di un market di via Sottoripa per avere servito bevande alcoliche senza la autorizzazione; mentre un 36enne di origini cinesi, titolare di un locale di via San Lorenzo è stato segnalato all’Asl per mancanze igienico-sanitarie e sanzionato con una multa da 1000 euro.

Nel corso del servizio sono state identificate 52 persone, di cui 34 straniere.