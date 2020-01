Spaccio di cocaina nel centro storico: due arresti

I Carabinieri di Portoria e della Maddalena hanno arrestato due spacciatori di cocaina attivi nel centro storico di Genova, in due distinte operazioni nella giornata di venerdì 24 gennaio 2020.

I Carabinieri di Portoria, durante un servizio di contrasto all’attività di spaccio di droga nel Centro Storico, hanno arrestato un 30enne originario del Ciad, disoccupato, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, sorpreso a vendere una dose di cocaina in cambio di 35 euro a un ragazzo italiano.

I Carabinieri della Stazione di Genova Maddalena hanno invece arrestato per spaccio un 25enne di origini nigeriane, in Italia senza fissa dimora, nullafacente e incensurato, sorpreso

a vendere 1,43 grammi di cocaina a un uomo italiano, in cambio di 100 euro.

I due arrestati sono stati portati nelle camere di sicurezza della Stazione di Forte San Giuliano in attesa del processo per direttissima previsto per la mattinata di sabato 25 gennaio 2020.