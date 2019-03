Molesta e picchia i passanti, poi aggredisce i carabinieri

Nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 marzo 2019 un 21enne di origini marocchine ha aggredito un equipaggio del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri in piazza Don Gallo. Le forze dell'ordine erano state chiamate da alcuni cittadini che erano stati a loro volta picchiati e molestati dal giovane.

Alla vista degli uomini in divisa il 21enne si è scagliato contro di loro per evitare il controllo, ma i militari sono riusciti a bloccarlo. È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato perché presente in maniera irregolare in Italia.