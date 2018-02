Oltre 70 arresti e 2,5 kg di droga sequestrati: lotta allo spaccio in centro storico

Oltre 70 arresti per spaccio, centinaia di persone controllate, 2,5 kg di droga e 8.500 euro in contanti: questo il bilancio dei controlli che i carabinieri hanno effettuato da settembre a oggi in centro storico, tra la Maddalena e Pré. L’ultimo, effettuato nel pomeriggio di giovedì, ha portato all’arresto di 5 spacciatori e all’identificazione di 150 avventori dei bar presenti tra Caricamento, il Porto Antico e la Commenda.

Il servizio è stato organizzato dal Comando Provinciale, e ha impiegato 30 militari e 6 mezzi tra gli uomini della stazione della Maddalena, di Forte San Giuliano, di San Teodoro e del Nucleo Operativo Genova Centro. Le persone arrestate sono tutte uomini tra i 20 e i 36 anni, sorprese a vendere dosi di eroina e crack a quelli che sono stati identificati come clienti abituali, tutti segnalati all’autorità giudiziaria.

Nell’ambito del controllo sono stati inoltre sequestrati 30 grammi di crack, 10 di marijuana e 1 di eroina, oltre a 500 euro in contanti. Stando ai dati raccolti dai carabinieri, che da settembre a oggi hanno potenziato i controlli finalizzati al contrasto dello spaccio di droga, sono 78 le persone arrestate negli ultimi mesi: cocaina, eroina, hashish e marijuana le droghe più vendute, con un’attività che si concentra prevalentemente nella zona di Pré, dove sono state arrestate 37 persone e sequestrati circa 4mila euro, e in quella delle Vigne. Qui sono stati 38 i pusher colti sul fatto e arrestati, con 2,4 kg di droga e 4mila euro sequestrati.

