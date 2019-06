Spaccio in centro storico, arrestati pusher e corriere: sequestrati oltre 6 kg di droga

Quell’appartamento in zona Maddalena era finito nel mirino dei “Falchi” della Mobile della questura ormai da tempo, ma l’operazione è scattata quando l’ennesimo cliente ha ricevuto la sua dose: arriva un altro colpo alla rete di spaccio del centro storico, in particolare di marijuana e cocaina, grazie all’arresto di un 54enne genovese e di un cittadino nigeriano di 21 anni.

Il blitz dei Falchi è scattato giovedì pomeriggio, quando il 54enne ha venduto due dosi ad altrettanti clienti proprio sul portone del palazzo sotto osservazione. I poliziotti sono entrati in azione bloccando il secondo cliente, che in tasca aveva il crack appena comprato, e facendo poi irruzione nell’appartamento, dove hanno trovato il 54enne con altre 20 dosi di crack, 400 euro in contanti e strumenti per confezionare la droga.

Dopo il primo , la sezione Antidroga della Mobile è riuscita a scoprire dell’imminente arrivo di un corriere da Roma, in treno, con un carico di marijuana: con la collaborazione della polizia Ferroviaria, gli investigatori hanno intercettato alla stazione di Brignole il 21enne nigeriano che aveva con sé un trolley in cui erano nascosti 6 kg di marijuana, pronto per essere venduti nella piazza di spaccio del centro storico genovese.

Entrambi sono stati arrestati, mentre proseguono le indagini per contrastare lo spaccio nella città vecchia e per individuare i luoghi in cui la droga viene custodita.