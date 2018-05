Buttafuori accoltellato fuori dalla discoteca, caccia agli aggressori

Accoltellato mentre cercava di dividere due litiganti fuori dal locale notturno in cui lavora: è successo all’alba di domenica in centro storico, vittima un 42enne che si trova adesso ricoverato al Galliera dopo una delicata operazione a una mano.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, l’aggressione si sarebbe verificata intorno alle 6 all’esterno di un locale in zona Mura delle Grazie in cui il 42enne lavora come addetto alla sicurezza. L’uomo ha raccontato di essere intervenuto per sedare una lite tra due clienti che erano da poco usciti dal locale, e di essere stato colpito a un certo punto con una lama non meglio identificata che lo ha ferito alla mano e all’avambraccio. Poi gli aggressori si sarebbero dati alla fuga, mentre lui chiamava i soccorsi per farsi accompagnare all’ospedale Galliera, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per riparare i danni alla mano.

I carabinieri della stazione di Carignano hanno già effettuato un sopralluogo in zona, interrogando il personale del locale ed eventuali testimoni. Nessuno, però, avrebbe assistito al fatto: l’unica persona presente al momento dell’aggressione è un collega del buttafuori ferito, che ha però riferito di non essersi accorto di nulla perché impegnato a controllare ingressi e uscite. Avrebbe però riferito di avere notato nel corso della serata alcuni clienti ubriachi e molesti che sono stati accompagnati all’uscita, ma non è chiaro se si tratti delle stesse persone che hanno ferito il 42enne.

Tra gli elementi acquisiti dai carabinieri, inoltre, c’è anche la confezione di un machete ritrovata in un cassonetto della spazzatura poco distante dal locale: all’interno il fodero, che ha permesso di stabilire una dimensione approssimativa dell’arma di circa 50n cm, apparentemente incompatibile con le ferite inferte al buttafuori. I militari non escludono però alcuna pista, e nelle prossime ore, appena l’uomo sarà stabilizzato (le sue condizioni non sono gravi, e non è mai stato in pericolo di vita) verrà ascoltato per raccogliere la sua testimonianza.