Ruba al supermercato, 43enne denunciato

I carabinieri di San Teodoro e la compagnia Genova Centro, hanno denunciato un 43enne, marocchino, senza fissa dimora, già conosciuto alle forze dell'ordine e irregolare sul territorio, per un un furto avvenuto in un supermercato in piazza Cinque Lampade.

L’uomo ha asportato dagli scaffali alcuni prodotti alimentari di poco valore, che sono stati poi restituiti ai proprietari. Il ladro è stato denunciato per violazione della normativa sugli stranieri perché aveva a carico un provvedimento di espulsione emesso nel maggio 2018.