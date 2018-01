Spaccio di crack fra Acquasola e via Gramsci, due arresti

Due distinte operazioni dei Carabinieri hanno portato all'arresto di due spacciatori di crack nel centro di Genova. Il primo in via Carcassi vicino all'Acquasola, bloccato dai militari della stazione di Carignano, e il secondo invia Gramsci, fermato invece dagli agenti della stazione della Maddalena.

In via Carcassi

I carabinieri di Carignano hanno arrestato un uomo originario del Gabon, sorpreso a vendere 3,5 grammi di crack a un genovese che a sua volta sarà segnalato alla Prefettura come consumatore. Lo spacciatore è stato anche trovato in possesso di circa 200 euro, sequestrati insieme alla droga perché provento dell'attività illecita. Inoltre il giovane è stato denunciato per le false dichiarazioni rese al Pubblico Ufficiale dato che ha detto ai militari di essere minorenne, fatto smentito dagli accertamenti radiologici svolti in ospedale, che ne hanno attestato la maggiore età.

In via Gramsci

In via Gramsci invece i Carabinieri della stazione della Maddalena hanno arrestato un 35enne di origini senegalesi, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, perché sopreso a vendere dosi di crack a una 30enne genovese in cambio di alcune banconote da dieci euro. La donna sarà segnalata alla Prefettura come assuntrice mentre lo spacciatore, dopo l'arresto, è stato perquisit o e trovato in possesso di circa 150 euro, sequestrati poiché ritenuti provento dell’illecita attività.