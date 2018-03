Centri sociali, Piciocchi: «Dovranno regolarizzarsi, o andarsene»

Il consiglio comunale odierno è iniziato come di consueto con la discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata. Davide Rossi (Lega) ha introdotto il tema della situazione dei centri sociali genovesi, con particolare riferimento a quelli in via delle Fontane e nei Magazzini del sale.

Per la giunta ha preso la parola l'assessore Pietro Piciocchi: «abbiamo due immobili dati in concessione ai centri sociali: uno in via Fossato Cicala, che ospita il Pinelli e un altro in via Bartolomeo Bianco, che ospita il Terra di nessuno. I Magazzini del sale, che abbiamo acquisito dal Demanio in epoca piuttosto recente, sono stati occupati abusivamente dallo Zapata. Tale situazione dovrà necessariamente essere regolarizzata, così come dovrà essere saldato il pregresso».

«Anche gli altri centri sociali - ha concluso l'assessore- sono in situazione di morosità nei confronti del Comune: al 31 gennaio scorso, il Terra di nessuno aveva un debito di seimila euro, mentre la morosità del Pinelli ammontava a 11mila 544 euro. Abbiamo già inviato alcune diffide, che sono state rifiutate. Deve esser chiaro che il Comune intende agire in maniera decisa, per questo il 20 marzo avvieremo il tavolo del gruppo di lavoro sulla riscossione, dove esamineremo le situazione. In ogni caso tutti dovranno regolarizzarsi, in alternativa dovranno andarsene. Per quanto riguarda via delle Fontane, i locali sono di proprietà dell'Università».