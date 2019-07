"Shopping" in centro con borsa schermata, arrestata

Una 28enne di origine rumena è stata arrestata nel pomeriggio di mercoledì 24 luglio perché sorpresa dalla polizia locale con della merce rubata in centro.

La ragazza, nota alle forze dell'ordine per precedenti simili è stata bloccata da agenti della Polizia Locale poco dopo le ore 17, aveva nascosto la refurtiva in una borsa appositamente schermata con materiale isolante nascosto sotto la fodera per superare i controlli elettronici antitaccheggio del grande magazzino in cui aveva sottratto due confezioni di profumo del valore complessivo di 130 euro.

I successivi accertamenti svolti dai poliziotti hanno evidenziato quattro precedenti specifici per la donna, che è stata giudicata giovedì 25 luglio con il rito direttissimo, che ha convalidato l'arresto e disposto per la giovane l'obbligo giornaliero di firma.