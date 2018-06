Furti su quattro auto in centro, denunciato

Il 26 giugno 2018 in centro a Genova i carabinieri hanno denunciato un 31 enne tunisino, pregiudicato in Italia senza fissa dimora, poiché resosi responsabile di furto su quattro autovetture in sosta.

L'uomo, alla vista dei militari, ha opposto resistenza per guadagnarsi la fuga e una volta fermato dagli operanti, è stato trovato in possesso di oggetti asportati da una delle autovetture nonché di grimaldelli atti allo scasso.

L'extracomunitario è stato anche denunciato all'autorità giudiziaria poiché risultato aver fatto ingresso e aver soggiornato illegalmente in Italia.