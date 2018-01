Coppia di spacciatori arrestata in via Fiume

I carabinieri di San Martino hanno arrestato una coppia di spacciatori nella notte di mercoledì 24 gennaio in via Fiume. Una donna marocchina di 49 anni e un uomo di 62, entrambi con precedenti di polizia, sono stati colti in flagrante mentre cedevano una dose di eroina a un calabrese 50enne.

I militari hanno poi perquisito l'abitazione della donna trovando altri tre grammi di droga e 5mila euro in contanti che sono stati sequestrati insieme all'eroina.

I due pusher sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, l'acquirente è stato segnalato in Prefettura come assuntore di droga.