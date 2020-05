Black out in centro, persone bloccate negli ascensori

Disagi a cavallo dell'ora di pranzo di lunedì 25 maggio 2020 nel centro di Genova a causa di un black out. Abitazioni e negozi sono rimasti senza energia elettrica e l'interruzione ha comportato anche lo stop degli ascensori, motivo per il quale sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Anche i semafori sono andati in til, con ripercussioni sul traffico. La zona interessata è quella intorno a Brignole, via San Vincenzo, via Galata e via De Amicis.

Sul posto anche la polizia locale per regolare il traffico.