Spaccio di eroina in pieno centro, bloccato dai carabinieri

Nel giro di poche ore son state tre le persone, arrestate dai carabinieri per questioni legate agli stupefacenti.

Nel serata di ieri, in piazza Durazzo, zona via Balbi un giovane di origini senegalesi è stato fermato per un controllo dai carabinieri della stazione di San Teodoro e Scali. Bloccato dopo aver opposto una forte resistenza, è stato identificato in A. D., 35enne, gravato da precedenti di polizia; perquisito, è stato trovato in possesso di 6 grammi circa di cocaina, alcune dosi di eroina e 100 euro circa in contanti e quindi arrestato.

I carabinieri di Carignano hanno arrestato per il reato di spaccio di stupefacenti N. M., genovese classe 1972, senza fissa dimora, con precedenti di polizia, sorpreso in via XII Ottobre a cedere a un consumatore 4,5 grammi di eroina. L'uomo è stato trovato in possesso anche della somma di 70 euro.

Infine S. B., classe 1990, originario del Gabon, è stato arrestato in centro storico perché deve scontare la pena di mesi 5 e giorni 13 di reclusione per reati in materia di stupefacenti commessi nel marzo del 2013 e trasferito in carcere.