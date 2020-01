Inseguimento in centro, spacciatore fermato con 600 grammi di eroina

Gli agenti lo hanno notato camminare a passo svelto in via Serra e hanno deciso di procedere a un controllo. L'idea, però, non ha trovato d'accordo l'uomo, che, alla vista dei poliziotti, dopo essersi disfatto di un sacchetto contenente 600 grammi di eroina e dopo averli aggrediti, ha iniziato a scappare per le vie del centro fino a quando, arrivato in via Malta, è stato raggiunto e ammanettato.

La vicenda si è svolta nella serata di mercoledì 29 gennaio 2020 quando una volante del commissariato San Fruttuoso, diretto dalla vice questore Maria Teresa Canessa, è riuscita ad arrestare il cittadino del Senegal, trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga.

Il quarantenne è risultato, inoltre, destinatario di un ordine di cattura poiché doveva espiare una pena detentiva in un carcere italiano. Come disposto dal pubblico ministero di turno, il soggetto è stato arresto per la resistenza a pubblico ufficiale e per la detenzione della droga e trasferito nel vicino carcere di Marassi.