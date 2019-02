Aggredisce una passante e poi danneggia una vetrina

In evidente stato di alterazione, senza alcun motivo, ha prima aggredito una donna, al momento rimasta sconosciuta, e poi ha danneggiato la vetrina di un esercizio pubblico. È successo nel corso della mattinata di giovedì 21 febbraio 2019 in centro a Genova.

Notato il sopraggiungere dei carabinieri, il trentenne si è dato alla fuga, ma è stato inseguito e bloccato. All'invito di esibire i documenti, è scappato di nuovo, dopo aver spintonato e strattonato i militari, ma è stato bloccato definitivamente.

Durante la colluttazione, un carabiniere ha riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni. L'uomo, un marocchino di 30 anni irregolare e gravato di pregiudizi di polizia, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali dolose. In mattinata è stato processato con rito direttissimo.