Una cena per trovare ricette anti degrado per il centro storico

Autorità e rappresentanti delle forze dell'ordine hanno risposto all'appello dei residenti e dei commercianti di vico delle Mele e ieri sera il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, insieme con il questore Sergio Bracco, il comandante della Guardia di Finanza Renzo Nisi e l'assessore comunale alla Legalità, Stefano Garassino, sono stati a cena alla Trattoria Sociale di vico delle Mele.

Dopo i recenti episodi di cronaca, che hanno spinto i residenti a scendere in piazza per una protesta simbolica con occupazione e pulizia della strada, il procuratore capo ha voluto dare un segnale di vicinanza agli abitanti del centro storico, raccogliendo osservazioni e lamentale.

La comitiva non ha avuto modo di toccare con mano i problemi della zona per il fatto che la serata si svolta in una calma, insolita per la zona. L'idea per cercare di mantenere questa quite potrebbe essere quella di un presidio mobile, con frequenti passaggi in vico delle Mele per fare da deterrente alla presenza costante di spacciatori.