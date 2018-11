Inaugura nuova sede di Lealtà e Azione, strada transennata a Sturla

Sturla blindata, ancora una volta, per l'inaugurazione di una nuova sede di un movimento di estrema destra. Nel pomeriggio di sabato 10 novembre 2018 viale Cembrano è rimasta chiusa al traffico veicolare e pedonale per permettere ai militanti di Lealtà Azione di celebrare l'apertura del nuovo spazio al civico 29, denominato 'La Superba'.

Così, chi si è trovato a transitare, in auto o a piedi, nei pressi di viale Cembrano, ha dovuto cambiare strada. Interdetto l'accesso da ponte Vecchio fino a via Brigate Salerno per permettere ai militanti di estrema destra di non venire disturbati da eventuali contestatori.

In realtà, più che le proteste di altri movimenti politici, c'è stato il malcontento di chi si è trovato la strada sbarrata senza alcun preavviso e senza troppe spiegazioni.

Per dire no ai neo-fascisti sotto casa, Genova Antifascista ha organizzato un'assemblea pubblica per sabato 17 novembre alle ore 17 presso il circolo Arci Zenzero di via Torti.