Auto e moto in fiamme nella notte a San Fruttuoso

Auto in fiamme intorno alla scorsa mezzanotte nella parte alta di via Cellini a San Fruttuoso, poco prima di arrivare in piazza Solari. L'incendio ha completamente distrutto il mezzo, coinvolgendo anche una moto e un'altra auto.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia. Fortunatamente non si registrano intossicati o ustionati. Le fiamme hanno lambito i primi piani di un palazzo, ma nessuno ha dovuto lasciare le proprie case grazie al tempestivo intervento dei pompieri.

Sono state avviate indagini per tentare di risalire alla causa del rogo.