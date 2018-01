Fermati mentre fumano uno spinello, uno finisce in manette

La pattuglia della stazione carabinieri di San Fruttuoso, insieme ai colleghi del Nucleo Operativo della compagnia di San Martino, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti O. M. di 19 anni, domiciliato a Torriglia, e denunciato per lo stesso reato due studenti minorenni, di cui uno con pregiudizi di polizia, anch'essi domiciliati in quel comune.

I tre sono stati fermati in via Cellini a San Fruttuoso mentre fumavano una sigaretta artigianale contenente marijuana e sottoposti a perquisizione personale. Gli accertamenti sono stati poi estesi ai rispettivi domicili.

I carabinieri hanno trovato nella disponibilità dei ragazzi 250 grammi di marijuana suddivisa in 4 involucri, 1.500 euro e 2 bilancini di precisione, il tutto sequestrato.

Il 19enne arrestato è stato processato con rito direttissimo questa mattina.